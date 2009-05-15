Герман отбрила Тимошенко: она с чужими мужьями на пьянки не ходит

В Партии регионов считают, что блокирование работы Верховной Рады с требованием отправить Юрия ЛУЦЕНКО в отставку с должности министра внутренних дел принесло позитивный результат.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом заявила сегодня народный депутат Анна ГЕРМАН.

“Я считаю, что те блокирования трибуны, которые мы несколько дней были вынуждены совершать, дали этот результат, и я обещаю Юрию Витальевичу, что мы обязательно доведем дело до конца, и что мы не могли, к сожалению, идти другим путем...”, - отметила А.ГЕРМАН.

Она также подтвердила, что на сегодня соответствующие документы по инциденту в аэропорту Франкфурта-на-Майне уже есть в Украине.

“Мы дадим депутатам возможность с ними ознакомиться. Мы широко ознакомим с ними все украинское общество, и я убеждена, что депутаты, увидев объективную действительность, а не ту, которую выдает каждый раз в другой версии Юрий Витальевич, проголосуют за его отставку”, - отметила первый заместитель председателя Партии регионов.

Комментируя вчерашние высказывания премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, что “министры правительства ЯНУКОВИЧА также пили”, А.ГЕРМАН отметила, что не “является специалисткой по выпивке, потому что с чужими мужьями на пьянки не ходит”.

А.ГЕРМАН также поблагодарила все фракции Верховной Рады за поддержку давней инициативы Партии регионов, в частности, народного депутата Григория СМИТЮХА, о запрещении игорного бизнеса в Украине.

”Я еще раз хотела бы заверить Юрия Витальевича ЛУЦЕНКО, что он будет отправлен в отставку”, - резюмировала А.ГЕРМАН.