Боевикам не место на переговорах по миротворцам на Донбассе – Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что контролируемым Россией боевикам не место в процессе согласования развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом он сообщил в интервью Hromadske.

В частности, дипломат отверг возможность привлечения боевиков и самопровозглашенных организаций «ДНР» и «ЛНР» к процессу согласования по поводу размещения миротворческой миссии на Донбассе.

«Думаю, по этому вопросу все решено: Минские соглашения - между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея заключается в том, чтобы восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым «республикам» здесь не место», - подчеркнул Волкер.

Также, говоря об условиях начала работы миротворческой миссии ООН на Донбассе, дипломат отметил, что все начинается с политической свободы.

«В Минске есть все необходимые составляющие. Его просто не выполняют. Это вопрос политической воли, который обусловлен отсутствием доверия. Мы надеемся создать эту свободу», - заявил Волкер.

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«Мы работаем над концепцией резолюции миротворческой миссии ООН. Если она будет одобрена, то за нее проголосуют и Россия, и Украина, потому что обе сейчас являются членами Совбеза. Поэтому это будет другая ситуация», - заявил спецпредставитель США.

В то же время он подчеркнул, что еще рано говорить о том, какие страны готовы присоединиться к формированию миротворческой миссии.

«Мы до сих пор не пришли к согласию относительно конкретного мандата миссии. Именно здесь должны договориться. Если это произойдет, тогда уже начнем говорить об участниках и о численности, потому что оценить количество и природу самой миссии можно будет только после того, как будет согласие по ее мандату», - добавил Волкер.