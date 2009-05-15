У Ющенко хотят выборов перед Крещением

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН заявляет, что парламент должен утвердить новую дату очередных президентских выборов Президента Украины - 17 января 2010 года.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В частности, И.ПУКШИН отметил: «В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 85 Конституции Украины к полномочиям парламента относится назначение выборов Президента в сроки, предусмотренные Основным Законом», добавив, что очередные выборы Президента проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий главы государства.

Он подчеркнул, что по Конституции срок полномочий Президента Украины исчисляется с момента сложения им присяги народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины (часть первая статьи 104). «Торжественное заседание состоялось 23 января 2005 года», - напомнил И.ПУКШИН.

Заместитель главы президентского Секретариата подчеркнул, что к компетенции парламента относится определение не любой даты, а по сути определение даты выборов Президента в соответствии с действующей редакцией Конституции. «Любая ссылка на старую редакцию является некорректной», - отметил он.

«Верховная Рада обязана утвердить новую дату очередных президентских выборов», - подчеркнул И.ПУКШИН, комментируя решение Конституционного Суда о неконституционности парламентского решения о проведении выборов 25 октября 2009 года.