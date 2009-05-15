Колесников деньги на выборы одолжит у Симоненко, больше не у кого?

Во время первой попытки ВР отправить в отставку главу МВД Юрия Луценко, когда регионалы заблокировали трибуну, а коммунисты с бютовцами начали требовать тщательного исследования доказательств по делу, на согласительном совете произошло “сражение на языках” регионала Колесникова с лидером коммунистов Симоненко, которая едва не переросла в “мужской разговор”.

Симоненко заявил, что без официальных документов из Германии относительно инцидента из Луценком голосовать за отставку не будет, пишет Українська правда.

– Иначе все это – клановые розборки, в которых мы не принимаем участия, – вспомнил традиционный припев лидер КПУ.

– Послушайте, у нас в стране два клана – это коллегия МВД и часть фракции коммунистов, – вспыхнул Колесников.

– Я не хочу вступать в дискуссию с олигархами! – стал в позу Симоненко.

– У нас в стране есть один олигарх – это вы! – заявил Колесников в лицо коммунистическому вождю. – Думаю, на следующие выборы мы будем у вас брать в долг деньги.

Пока Симоненко собирался с мыслями, Колесников продолжил:

– Я слышал, что вы хотите ввести смертную кару за взятки? – подколол он Симоненк. – Вы что, хотите расстрелять половину своей фракции?

Симоненко начал терять равновесие и предложил Колесникову выйти в коридор "поговорить по-мужски". "Я готов", – в упор посмотрел на него регионал и начал вставать с места. Все шло к рукопашной, достойной немалого количества попкорна, но собравшиеся прекратили этот межклассовый спор.

Между тем Юрий Луценко лично посетил фракции БЮТ и НУНС и дал понять, что его заявление об отставке не следует рассматривать серьезно – а локализовать конфликт нужно через следственную комиссию парламента.

– Я всю вину возлагаю на себя, – несколько раз повторил Луценко на встрече с соратниками Тимошенко.

В ответ фракция БЮТ фактически взяла Луценко на поруки.