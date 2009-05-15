ПР в своем репертуаре: антилуценковские лозунги и бутылка

Народные депутаты из фракции Партии регионов снова заблокировали трибуну и президиум парламента. По состоянию на 10.10 руководство парламента не входило в сессионный зал.

Как сообщал УНИАН, вчера первый заместитель Председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ объявил перерыв в работе парламента до 10.00 сегодняшнего дня. Через систему объявления парламента руководители фракций были приглашены на совещание к руководству ВР. В сессионном зале - снова антилуценковские лозунги, а на трибуне бутылка с водкой и фуражка.

Фракция ПР заблокировала парламентскую трибуну 12 мая с требованием отставки министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.