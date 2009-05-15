НУ-НС соберется на заседание, к ним придет Ющенко
09:59, 15 мая 2009Политика
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Планируется принять ряд заявлений
16 мая в 11.00 в помещении «Киевпроекта» состоится заседание политсовета партии “Народный Союз Наша Украина».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ, среди вопросов, которые планируется вынести на повестку дня, - избрание председателя совета партии, назначение председателя центрисполкома, внесение изменений в состав президиума, а также вопрос о порядке внесения и рассмотрения предложений по поводу изменений к уставу, о дате созыва VII съезда «Нашей Украины».
На политсовете планируется также принять ряд заявлений, касающихся актуальных политических и социально-экономических вопросов.
Ожидается, что участие в заседании совета примет Президент Украины, глава партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО.
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