"Зимние выборы" выгодны Тимошенко, Ющенко и Тигипко?

Решение Конституционного Суда Украины о неконституционности проведения президентских выборов 25 октября 2009 года и, соответственно, перенос выборов на январь выгодно, в первую очередь, для лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и Сергея ТИГИПКО, в меньшей степени – для главы государства Виктора ЮЩЕНКО. При этом наименее выгоден перенос этой даты для председателя Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ и лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Агентства моделирования ситуаций (АМС), об этом заявил директор АМС Виталий БАЛА, комментируя решение КС.

«Как ни странно, но перенос даты президентских выборов на январь будет выгоден, прежде всего, Ю.ТИМОШЕНКО и новым политикам, начинающим собственную кампанию – таким как С.ТИГИПКО. Премьер-министр может рассчитывать на экономическую стабилизацию и дальнейшее укрепление ее рейтинга, а С.ТИГИПКО может достаточно корректно и содержательно войти в кампанию», - считает эксперт.

Также, по его мнению, В.ЮЩЕНКО по очевидным причинам укрепляет свои позиции, как политик, пролонгирующий свои достаточно мощные полномочия.

В то же время, считает В.БАЛА, «под ударом» оказываются перспективы лидера оппозиции В.ЯНУКОВИЧА и А.ЯЦЕНЮКА, который «может попросту не вытянуть кампанию, рассчитанную на длительный срок».

Причем, отмечает В.БАЛА, перенос даты президентских выборов именно для А.ЯЦЕНЮКА является «наиболее проблемным» в плане ресурсного и идеологического обеспечения.

«Однако самое интересное будет позже, когда виртуальный избиратель А.ЯЦЕНЮКА будет вынужден искать свою идеологическую нишу в дальнейшем. Вот эти голоса и могут быть решающими в победе одного из кандидатов», - считает В.БАЛА.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада своим постановлением от 1 апреля назначила очередные выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

В свою очередь Президент Виктор ЮЩЕНКО обратился в КС по поводу конституционности соответствующего решения ВР.

12 мая Конституционный Суд Украины признал неконституционным постановление ВР о назначении очередных выборов Президента Украины на 25 октября.