Взрыв возле Espreso.TV мог быть покушением на погибшего подполковника, а не на Мосийчука – криминолог

Взрыв, который произошел в Киеве вечером 25 октября, предположительно, был покушением на жизнь погибшего подполковника милиции Михаила Мормиля, а не на народного депутата Игоря Мосийчука.

Об этом Громадському радио сообщила юрист-криминолог Анна Маляр.

К такому выводу она пришла, проанализировав видео с камеры наблюдения.

«На видео видно, что в момент взрыва ближе всего к эпицентру находится именно погибший, который проживал в этом доме (Михаил Мормиль, — ред). А сам Мосийчук, Бала были на определенном расстоянии», — сказала Маляр.

По ее мнению, если бы мишенью был Мосийчук, то взрывчатку, скорее всего, заложили бы в его машину. Зато, ее заложили в мопед, который стоял довольно далеко от подъезда, откуда выходил нардеп.

«Если есть посягательства на конкретное лицо, то взрывчатку подкладывают в то транспортное средство, в котором это лицо будет ехать. Если эта взрывчатка подкладывается в мопед, мотоцикл и прочее, то планируется, что человек будет проходить мимо», — сказала Маляр.

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Эксперт также отметила, что накануне слышала о том, что Мормилю угрожали.

Ранее сегодня друг погибшего Руслан Болгов (в Facebook — Руслан Олегович, — ред) написал: «Он говорил, что волновался за свою жизнь и что на ним следят».

По неофициальной информации, Михаил Мормиль проживал в том же доме, где расположен телеканал Эспрессо TV и возле которого прогремел взрыв. Об этом Громадському радіо сказала также помощница Мосийчука Анна Сеник.

На видео с камеры наблюдения видно, что за несколько секунд до взрыва Михаил Мормиль шел в направлении, вероятно, своего подъезда. В то же время, трое мужчин – политолог Бала, нардеп Мосийчук и его охранник Кушнир – выходят с телеканала и идут в противоположном направлении.

Мопед, в котором была заложена взрывчатка, стоял напротив подъезда, к которому, вероятно, направлялся Мормиль. Взрыв прогремел, когда трое мужчин и Мормиль прошли друг мимо друга. На тот момент Мормиль находился к мопеду ближе, чем мужчины.

По сообщениям прокуратуры, следствие выяснило, что взрывчатка была с дистанционным управлением. То есть, она сработала не в запрограммированное время, а тогда, когда этого захотел злоумышленник.

Маляр отметила, что следователи обязательно должны рассматривать версию покушения на жизнь Мормиля, поскольку она «абсолютно логична».

В прокуратуре Михаила Мормиля называют «случайным прохожим».