Взрыв в Киеве: следствие также рассматривает версию покушения на журналистов

В расследовании относительно вчерашнего взрыва возле офиса телеканала Espreso.tv, в результате которого был ранен народный депутат Игорь Мосийчук и погиб его охранник, следствие рассматривает и версию покушения на работников канала.

Об этом заявил на пресс-конференции прокурор города Киева Роман Говда.

"Версия по поводу возможного покушения на журналистов этого канала не исключена в настоящее время. Потому что прошло, в принципе, меньше суток. Мы рассматриваем ее также среди других версий", - заявил Говда.

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Напомним, также следствие рассматривает несколько версий вчерашнего взрыва, в том числе покушение на Мосийчука, организованное российскими спецслужбами. Вторая версия - это политическая деятельность Мосийчука, его общественная позиция внутри государства, третья - покушение на убийство Мосийчука на личной почве. Также следствие не исключает версии покушения на пострадавшего в результате взрыва политолога Виталия Бала или на какого-либо общественного или политического деятеля, который мог находиться на канале Espreso.tv в то время.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле редакции телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, двое погибли - охранник депутата и бывший полицейский, который проходил мимо.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области под процессуальным руководством прокуратуры столицы.

Установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения Мосийчука.