Охранник прикрыл Мосийчука своим телом: водитель нардепа рассказал подробности взрыва

Во время покушения на народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука взорвался мотоцикл, который стоял через одну машину от машины парламентария.

Об этом ТСН рассказал водитель Мосийчука.

По его словам, взрыв прогремел тогда, когда депутат вместе с охранником и политологом Виталием Балой выходили из студии телеканала «Эспрессо» на улице Мицкевича.

Охранник прикрыл Мосийчука своим телом. Позже стало известно, что охранник умер.

Водитель народного депутата сразу отвез его в больницу. Мосийчук получил осколочные ранения бедра и живота. Сейчас парламентарий пришел в себя, возле него его жена, в больницу также приехал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, включая депутата Игоря Мосийчука, и один человек – охранник нардепа – погиб.

Также среди пострадавших – политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт, расследованием будет заниматься ГУ СБУ в городе Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.

По предварительной оценке правоохранителей, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля.

Все раненые были доставлены в больницы с повреждениями разной степени. Мосийчук сейчас находится в клинике "Борис", у него – ранения конечностей, спины и живота. Врачи прооперировали нардепа.

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Позже сам Мосийчук заявил 112, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.