Лех Валенса обещает поддержку российской оппозиции

Экс-президент Польши Лех ВАЛЕНСА обещает российскому демократическому движению всемерную поддержку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе оппозиционного российского движения «Солидарность».

Сообщается, что такое заявление Л.ВАЛЕНСА сделал в польском городе Гданьске, где состоялась его встреча с лидером Объединенного гражданского фронта (ОГФ) и членом бюро демократического оппозиционного движения "Солидарность" Гарри КАСПАРОВЫМ.

В результате беседы экс-президент Польши заявил, что окажет российскому демократическому движению всемерную поддержку и приедет в Россию, чтобы встретиться с активистами оппозиции и, возможно, выступить на митинге.

Рассказывая на встрече о сегодняшней политической ситуации в России, Г.КАСПАРОВ отметил, что в стране уничтожены институты выборов и многопартийности, нет разделения властей и свободы слова, а законы меняются "в соответствии с сиюминутными потребностями исполнительной власти". "В начале своей президентской карьеры Владимир ПУТИН часто употреблял выражение "диктатура закона". На практике второе слово куда-то исчезло", — сказал он.

По словам исполнительного директора "Солидарности" Дениса БИЛУНОВА, также присутствующего на встрече, слова Г.КАСПАРОВА "произвели сильное впечатление" на Л.ВАЛЕНСУ и изменили его отношение к происходящему в России, так как до сих пор он разделял общепринятое мнение, что В.ПУТИН играет позитивную роль в развитии России, проводя либеральные реформы, пусть и с некоторыми "перегибами".

Г.КАСПАРОВ попросил Л.ВАЛЕНСУ донести до западной общественности и политиков мысль о том, что поддержка В.ПУТИНА как демократического и либерального лидера противоречит интересам России, так как дает дополнительную легитимность авторитарному режиму.

Г.КАСПАРОВ также рассказал о деятельности российской "Солидарности", название которой восходит к польскому профсоюзу "Солидарность", лидером которого в 1980-е годы был Л.ВАЛЕНСА. Представители российской оппозиции также сказали, что хотели бы видеть Л.ВАЛЕНСУ почетным членом российской "Солидарности".

Г.КАСПАРОВ подарил Л.ВАЛЕНСЕ майку с символикой движения и оранжевый флаг "Солидарности". Л.ВАЛЕНСА, поблагодарив за подарок, сказал, что повесит флаг на своем доме в Гданьске.