"Речь шла о всех политзаключенных": Джемилев рассказал детали переговоров по освобождению Чийгоза и Умерова

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев рассказал о процессе переговоров по освобождению заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза при участии президента Украины Петра Порошенко и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

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В комментарии УНИАН Джемилев сообщил, что вопрос освобождения Умерова и Чийгоза постоянно поднимался президентом Украины Петром Порошенко на международном уровне. "Порошенко все время поднимал этот вопрос на многих международных форумах и на встречах. Последний раз при мне во время его участия в Генеральной Ассамблее ООН, я тоже там присутствовал, встреча была с Эрдоганом. И он при мне просил, учитывая его (Эрдогана - УНИАН) контакты, постоянные, с Путиным, содействовать освобождению наших политзаключенных", - рассказал Джемилев.

После этого, отметил депутат, у Эрдогана состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой обсуждался этот вопрос. "Потом, 9 октября, когда Эрдоган приехал в Киев, в течение трех часов в закрытом режиме они обсуждали, в том числе, этот вопрос тоже. Потом отдельно состоялась моя встреча с Эрдоганом. И на мой вопрос о наших политзаключенных он сказал, что вел переговоры на эту тему с Путиным, и достигнута договоренность. О результатах сказал, что узнаете в ближайшее время", - отметил Джемилев.

Он добавил, что речь шла о Чийгозе и Умерове, в первую очередь, хотя в целом речь шла обо всех политзаключенных, а также о необходимости розыска крымских татар, похищенных сотрудниками ФСБ России.