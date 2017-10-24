Украинские дипломаты обратились к РФ по поводу исчезновения двух украинцев возле Ростова

Украинские дипломаты 23 октября обратились к правоохранительным органам Российской Федерации по поводу исчезновения двоих украинцев Александра Бабинца и Сергея Велева возле Ростова-на-Дону.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Посольство Украины в Российской Федерации и Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону обратились к правоохранительным органам с просьбой сообщить, известно ли о чрезвычайном случае с участием этих двоих граждан Украины. А также, не являются ли они задержанными, и если да, то где, в каком учреждении они содержатся", - сказал Кирилич.

Дипломат уточнил, что ответ от правоохранительных органов РФ пока не поступал.

Как сообщает ТСН, в России возле Ростова-на-Дону, без вести пропали двое украинцев - 25-летний Александр Бабинец и 28-летний Сергей Велев, которые в августе начали путешествие автостопом в Грузию.

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Ориентировочно 30 сентября ребята покинули Грузию. По словам матери Бабинца, они планировали вернуться в Украину через Харьковскую область, их путь пролегал через Ростов-на-Дону, до которого ребята почти добрались вечером 7 октября, о чем свидетельствует присланное Александром сообщение с геолокацией. "Это было последнее сообщение. Еще он написал: "Я скоро буду дома", - рассказала его мать.

Женщина сообщила, что обратилась в местную полицию и в посольство Украины в России.

Следователь Виктория Данова, которая ведет дело, сообщила, что сейчас они ждут копию загранпаспорта Александра из райотдела ГМС. Затем они смогут подать парня в международный розыск.

"Только после того, как получим копию загранпаспорта, можно подавать запрос на наш Интерпол, который уже дальше отправляет запрос на Киев. Копию паспорта мы получим в ближайшие сроки - через один-два дня. То есть на этой неделе мы направим запрос в днепропетровское отделение Интерпола, а дальше сроки будут зависеть уже от них", - пояснила Данова.

По словам следователя, можно быстро установить, где человек пересекал границу. А дальше информация уже передается всем отделениям той страны, где находился человек, и правоохранители проверяют данные пропавшего. Далее сроки будут зависеть от того, как будут работать правоохранительные органы России.