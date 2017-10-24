Столкновения в Святошинском суде: пострадали двое правоохранителей, одному камнем попали в голову

В ходе утренних беспорядков в Святошинском районном суде Киева во время разблокирования помещения пострадали двое правоохранителей. Об этом журналистам сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает 112.ua.

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"Есть сведения о двух пострадавших правоохранителях - одному камнем попали в голову, другой тоже пострадал. Не тяжелые ранения, их отвезут в больницу", - сказал Крищенко.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Святошинский райсуд Киева начал избирать меру пресечения лидеру добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому. Поздно вечером суд решил перенести заседание на 24 октября. Ночью сторонники Коханивского устроили погром в суде. Они разгромили помещения и возвели баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в ИВС. Его сторонники заявили, что отбили штурм силовиков. Сам Коханивский заявил, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что во время штурма суда были задержаны 30 человек.