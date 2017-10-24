Коханивский находится в зале заседаний Святошинского райсуда Киева

Лидер добровольческого движения ОУН Николай Коханивский находится в зале заседаний Святошинского районного суда Киева. В эфире телеканала "112 Украина" Коханивский прокомментировал штурм заблокированного его сторонниками суда. "Несколько раз происходили штурмы. Несколько раз мы их отбивали, где-то три. Четвертый раз не отбили", - сказал он.

По словам Коханивского, "некоторые ребята в автозаках, сейчас едва дышат, за меня беспокоиться сейчас точно не надо".

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Как сообщал УНИАН, Коханивского правоохранители задержали 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок». Его жена заявила, что это произошло после драки Кохановского с Русланом Качмалой (позывной «Рем»). Первый применил травматическое оружие. Женщина рассказала, что, когда они возвращались с поминок их собрата, их у метро догнал «Рем», который якобы угрожал Коханивскому и провоцировал его. Тогда началась драка. Качмала начал убегать, а Коханивский догнал его, достал травматический пистолет и выстрелил. В результате обоих доставили в больницу.

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В то же время в полиции личность оппонента Коханивского не раскрывают. По данным правоохранителей, на месте стрельбы в траве обнаружены незарегистрированный ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм.

23 октября Святошинский райсуд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Коханивскому. Поздно вечером суд решил перенести заседание на 24 октября на 9.00. Ночью сторонники Коханивского устроили погром в здании суда. Активисты разгромили помещения и соорудили баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в ИВС. Активисты заявили, что отбили штурм силовиков. Сам Коханивский заявил, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские.

Полиция открыла уголовное производство по факту ночных событий в суде по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).