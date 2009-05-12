Криль думает, что Тимошенко соберет свои штабы за 15 бюджетных миллионов

Лидер партии “Единый центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ обвиняет премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в попытке провести агитацию среди представителей местных общин за государственный счет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Единый центр”.

«ТИМОШЕНКО решила воспользоваться служебным положением для того, чтобы компенсировать провал БЮТ на местных выборах», – заявил И.КРИЛЬ, комментируя инициативу премьер-министра провести 23 мая Всеукраинское совещание по вопросам социально-экономического развития сельских населенных пунктов.

По его мнению, «проводя совещание сельских и поселковых председателей накануне президентских выборов, Ю.ТИМОШЕНКО пытается с помощью админресурса купить благосклонность местных общин». «При этом ее не останавливает даже то, что в условиях кризиса такое помпезное мероприятие стоимостью 15 млн. гривен – непозволительная роскошь», - считает И.КРИЛЬ.

Депутат заявил, что «цели, которые ставит перед собой правительство, проводя совещание, просто смешные – утвердить программу улучшения коммуникации между центральной властью и властью в поселках». «Фактически тем самым Ю.ТИМОШЕНКО расписывается в том, что все время пребывания в должности руководителя правительства не интересовалась проблемой села», - считает лидер “Единого центра”.

«Создается впечатление, что правительство под видом всеукраинского совещания пытается провести сбор руководителей местных штабов БЮТ за государственный счет. Наверно, именно поэтому в состав оргкомитета включили только тех представителей правительства, парламента и местного самоуправления, которые имеют партбилеты этой политической силы», - отметил И.КРИЛЬ.

Он отметил, что результаты местных кампаний 15 марта и 3 мая четко показали – на местах люди избирают не по названиям партий, а по реальным делам. «Но даже если ТИМОШЕНКО начнет за государственные деньги свозить на экскурсии в Киев не только сельских председателей, но и целые села – уровень доверия к ней не изменится», - считает И.КРИЛЬ.