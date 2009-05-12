Ющенко обязал Тимошенко раскрыть все карты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 12 мая 2009 года обязал Кабинет Министров обнародовать информацию о состоянии государственных финансов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

«Президент поручил правительству в конкретных формах и в конкретный срок подавать информацию ему и информировать общественность относительно ситуации с государственными финансами», – сказал он.

При этом А.ШЛАПАК отметил, что с конца марта информирование главы государства о состоянии выполнения бюджетов было фактически прекращено, а на запросы по этому поводу правительство отвечало «формальными отписками».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, на согласительном совете руководства Верховной Рады сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что Кабинет Министров Украины не видит необходимости в пересмотре доходной и расходной части государственного бюджета на текущий год. По его словам, Кабинет Министров обеспечил поступления в государственный бюджет с начала года с перевыполнением.

«Поэтому, что касается секвестра бюджета, то в этом нет никакой необходимости… И нет необходимости увеличивать доходную часть государственного бюджета, пока полностью не будет возобновлено производство во всех отраслях», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер также отметил, что исходя из этого, нет и необходимости вносить предложения по увеличению расходной части госбюджета.