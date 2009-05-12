Ющенко дает показания в Генпрокуратуре

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины для дачи объяснений в качестве потерпевшего по делу о своем отравлении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщалось, 22 июля 2008 года В.ЮЩЕНКО перед очередным визитом в Генеральную прокуратуру, куда он приходил давать показания по делу о своем отравлении, пообещал, что по этому делу будет "много новых и странных" обстоятельств.

В.ЮЩЕНКО тогда сказал, что своим присутствием в Генеральной прокуратуре хочет показать, что он чрезвычайно заинтересован в том, чтобы расследование по этому делу как можно скорее завершилось.

«Я знаю, что в последнее время прокуратура по этому делу работает очень активно и не 10, не 20 часов в день. Я думаю, что мы будем свидетелями логического завершения дела», - сказал Президент.

Справка УНИАН. В.ЮЩЕНКО 5 сентября 2004 года, будучи кандидатом в Президенты Украины, встречался с руководством Службы безопасности Украины за ужином на даче бывшего заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику "Рудольфинерхаус". Врачи этого медучреждения заявили, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации.