Регионалы решились: пора рубить с плеча

Партия регионов выступает за полный запрет игровых автоматов на всей территории Украины, а не за временное их закрытие.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, такую позицию выразила заместитель председателя партии, народный депутат Анна ГЕРМАН.

«Мы будем голосовать за соответствующий законопроект, поданный депутатами нашей фракции, и призываем депутатов других фракций поддержать этот законопроект», - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, 6 мая в Днепропетровске в результате пожара в одном из залов игровых автоматов погибли 9 человек, 11 пострадали.

Правительство своим распоряжением с 8 мая приостановило на месяц действие лицензий на ведение игорного бизнеса для проведения противопожарной и санитарной проверок соответствующих заведений.