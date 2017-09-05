В Минздраве рассказали о медреформе: Мы имеем готовый ко второму чтению законопроект

Медицинскую реформу будут внедрять в несколько этапов. Об этом рассказал журналистам заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, сообщает Громадське.

«Поэтапно будем делать реформу. Не будем делать большой взрыв. Первичная помощь, затем вторичная, потом лекарства. Будем учить, тренировать. За три года все адаптируются», - сказал он.

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По его словам, к зиме планируется пройти полный цикл и обеспечить реформу с финансовой точки зрения.

«Если мы с 1 января не начнем реформу финансово - нет смысла ее начинать в целом», - отметил он.

Ковтонюк подчеркнул, что многие поправки комитета по охране здоровья были учтены, и теперь законопроект готов к голосованию.

«Мы имеем готовый ко второму чтению законопроект, формальности все соблюдены. Юридически мы обеспечены. Документ подписан заместителем председателя комитета. То же касается законопроекта 6604, который обеспечивает изменения в бюджет относительно реформы», - добавил он.