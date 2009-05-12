Регионалы хотят на скандале с Луценко еще и Тимошенко протестировать

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что «регионалы» будут блокировать трибуну парламента, пока народные депутаты не проголосуют за решение об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявив в интервью журналистам.

По словам А.ЕФРЕМОВА, в парламенте по результатам работы временной следственной комиссии Верховной Рады (он не уточнил, о какой комиссии идет речь – УНИАН) зарегистрирован проект постановления от 10 июля 2008 года, в которой предлагается отправить Ю.ЛУЦЕНКО в отставку.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что Ю.ЛУЦЕНКО уже «не в первый раз позорит наше государство в должности министра внутренних дел». При этом он напомнил об инциденте в Секретариате Президента между мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и министром внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов считает, что В.ЛИТВИН хочет перевести этот вопрос «в политическую плоскость». По его словам, председатель ВР понимает, что если парламент проголосует за отставку Ю.ЛУЦЕНКО, тогда часть фракции «Наша Украина – Народная самооборона», то есть группа «Народная самооборона», выйдет из коалиции, которая на сегодня «и так существует лишь формально».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что на сегодня «проверку проходит сама Ю.ТИМОШЕНКО». По его словам, на сегодня стоит вопрос - «или же для нее очень важна позиция нашего государства и авторитет нашего государства, либо для нее более важным является собственное благополучие, и в таком случае она будет прикрывать в дальнейшем действия Ю.ЛУЦЕНКО».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что Партия регионов будет блокировать трибуну парламента, пока народные депутаты не проголосуют за решение об отставке Ю.ЛУЦЕНКО. Он подчеркнул, что «регионалы» будут блокировать работа ВР, «пока не дозреют до этого решения» народные депутаты из других фракций.

Как сообщалось, 5 мая 2009 г. немецкая газета "Бильд" написала, что Ю.ЛУЦЕНКО 4 мая провел полдня в участке полиции аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным издания, министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после столкновения с полицейскими.

12 мая Ю.ЛУЦЕНКО направил на имя премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА заявление с просьбой рассмотреть вопрос о его отставке.

Сегодня В.ЛИТВИН заявил, что своими действиями по блокированию работы парламента фракция Партии регионов пытается создать основания для роспуска Верховной Рады.

В.ЛИТВИН считает, что вопрос отставки Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины – это «надуманный повод» для блокирования работы парламента.

Как отметил В.ЛИТВИН, на сегодняшний день все фракции заявили о том, чтобы вопрос об отставке Ю.ЛУЦЕНКО был рассмотрен в сессионном зале. Он подчеркнул, что сегодня нет проекта постановления относительно отставки Ю.ЛУЦЕНКО. «Ни проекта постановления нет, ни нет желания рассматривать этот вопрос», - добавил председатель ВР.

Справка УНИАН. 7 марта 2008 года в ВР была создана Временная следственная комиссия по расследованию освещенных в средствах массовой информации фактов относительно возможных нарушений законодательства Украины и прав человека министром внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По результатам этой работы этой комиссии в парламенте 10 июля 2008 г. был зарегистрирован проект постановления об отставке Ю.ЛУЦЕНКО.