В БЮТ рассказали, какие доказательства вины Луценко их устроят

В 15.00 в Верховной Раде Украины планируется провести Согласительный совет руководства парламента с руководителями фракций по поводу рассмотрения вопроса об отставке министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, такая договоренность была достигнута во время предварительного совещания лидеров фракций.

Он не исключил, что после этого - в 16.00 - может быть открыто пленарное заседание ВР.

Он также сообщил, что по информации, которая у него есть, Посол Германии в Украине сегодня получит от Министерства иностранных дел Украины «ноту протеста», поскольку до сих пор, на восьмой день инцидента с Ю.ЛУЦЕНКО, нет никакой реакции немецких властей.

«Именно это для фракции является тем аргументом, чтобы считать, что все происходило не так, как обнародовано в СМИ», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Как сообщалось, 5 мая 2009 г. немецкая газета "Бильд" написала, что Ю.ЛУЦЕНКО 4 мая провел полдня в участке полиции аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным издания, министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после столкновения с полицейскими.

12 мая Ю.ЛУЦЕНКО направил на имя премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА заявление с просьбой рассмотреть вопрос о его отставке.