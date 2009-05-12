БЮТ считает, что Луценко сделал правильно

Фракция БЮТ не будет голосовать за отставку Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел, пока не будет документов, подтверждающих его вину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, «без документов мы «за» не голосуем ни в коем случае». «При документах на руках мы посмотрим их суть. Если виновен, то это одна ситуация, а невиновен – другая ситуация», - добавил он.

Как сказал лидер фракции БЮТ, Ю.ЛУЦЕНКО, написав заявление об отставке, «сделал морально правильный шаг для того, чтобы не раздувался дальше скандал». По его словам, Ю.ЛУЦЕНКО сделал все для того, чтобы «не быть притчей во языцех и не быть оплотом сегодня скандальной хроники».

И.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что на сегодняшний день официальным документом является только заявление Ю.ЛУЦЕНКО, где он высказал свою позицию и свою точку зрения по поводу инцидента в Германии.