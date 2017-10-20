Медицинская реформа должна перевести украинскую систему здравоохранения на общеевропейское направление - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что медицинская реформа должна перевести украинскую систему здравоохранения на общеевропейское направление.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Рада".

Парубий выразил уверенность в том, что среди последних реформ именно медицинская будет иметь одно из самых глобальных последствий для государства.

"Конечно, будет определенный период адаптации. Мы сознательно в законопроекте продлили период переходных положений для того, чтобы переход на новую форму и финансирование, и функционирование медицины происходил поэтапно, а потому был безболезненнее для украинского общества", - сказал Парубий. Он добавил, что за 25 лет "никто не мог к этой проблеме подойти".

По убеждению председателя ВР, медицинская реформа должна "систему здравоохранения перевести на общеевропейское, общецивилизованное направление".

"Я убежден, что эта реформа будет иметь очень важные и очень позитивные последствия для украинского общества", - отметил Парубий.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла закон «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (№ 6327).

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Согласно закону, государство гарантирует предоставление гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной медицинской помощи; медицинской реабилитации медицинской помощи детям до 16 лет и медицинской помощи в связи с беременностью и родами. Оплата осуществляется за счет средств госбюджета согласно тарифам.

За счет госбюджета отдельно осуществляется финансовое обеспечение программ общественного здоровья, меры борьбы с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз и других программ в области здравоохранения, которые обеспечивают выполнение общегосударственных функций, согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров.

Также 19 октября парламент принял за основу изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации финансирования медицинской реформы, и принял в первом чтении президентский проект закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117).