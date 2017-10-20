Медицинская реформа должна перевести украинскую систему здравоохранения на общеевропейское направление - Парубий
Парубий выразил уверенность в том, что среди последних реформ именно медицинская будет иметь одно из самых глобальных последствий для государства.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что медицинская реформа должна перевести украинскую систему здравоохранения на общеевропейское направление.
Об этом он сказал в интервью телеканалу "Рада".
Парубий выразил уверенность в том, что среди последних реформ именно медицинская будет иметь одно из самых глобальных последствий для государства.
"Конечно, будет определенный период адаптации. Мы сознательно в законопроекте продлили период переходных положений для того, чтобы переход на новую форму и финансирование, и функционирование медицины происходил поэтапно, а потому был безболезненнее для украинского общества", - сказал Парубий. Он добавил, что за 25 лет "никто не мог к этой проблеме подойти".
По убеждению председателя ВР, медицинская реформа должна "систему здравоохранения перевести на общеевропейское, общецивилизованное направление".
"Я убежден, что эта реформа будет иметь очень важные и очень позитивные последствия для украинского общества", - отметил Парубий.
Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла закон «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (№ 6327).
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Согласно закону, государство гарантирует предоставление гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной медицинской помощи; медицинской реабилитации медицинской помощи детям до 16 лет и медицинской помощи в связи с беременностью и родами. Оплата осуществляется за счет средств госбюджета согласно тарифам.
За счет госбюджета отдельно осуществляется финансовое обеспечение программ общественного здоровья, меры борьбы с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз и других программ в области здравоохранения, которые обеспечивают выполнение общегосударственных функций, согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров.
Также 19 октября парламент принял за основу изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации финансирования медицинской реформы, и принял в первом чтении президентский проект закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117).