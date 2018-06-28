Вехи недели: Луценко и немцы, Тимошенко и МВФ, Ющенко и Восточное партнерство
Интересы Украины в Германии представляет бывший пресс-секретарь Ющенко Наталья Зарудная, что может дать Банковой дополнительные аргументы...
Министр внутренних дел личным примером доказал, что Германия – не Украина. Президент рассчитывает на развитие отношений с Европейским Союзом. После получения второго транша кредита от МВФ премьер не собирается кардинально менять бюджет-2009.
|Юрий Луценко
После возвращения из Кореи Юрий Луценко подал в парламент заявление о своей отставке, которое попросил рассмотреть в его отсутствие. Юрий Витальевич утверждает, что в аэропорту Франкфурта заступался за своего сына и признает, что выпил бокал пива в ресторане аэропорта. Лидер «Народной самообороны» разглядел интриги президентского секретариата в раздувании «бытового происшествия», пообещав подать в суд на газету Bild, подробно описавшую его приключения на немецкой земле. Партия регионов не упустила возможность затребовать немедленную отставку зарвавшегося министра, а Президент Ющенко поручил оперативно расследовать обстоятельства происшествия. Кстати, интересы Украины в Германии представляет бывший пресс-секретарь Виктора Андреевича Наталья Зарудная, что может дать Банковой дополнительные аргументы для давления на Луценко.
Очень интересно, какую позицию относительно увольнения Луценко займет БЮТ и сама Юлия Тимошенко. С одной стороны, сдавать своего (в лояльности Юрия Витальевича поводов сомневаться не было) как-то не с руки, с другой – велик соблазн попробовать обменять «скальп» лидера «Народной самообороны» на создание ситуативного конституционного большинства с Партией регионов. К тому же в БЮТ у Юрия Луценко хватает недоброжелателей, и они вряд ли упустят возможность высказать свою позицию по данному вопросу. И спикер парламента Владимир Литвин абсолютно прав, отмечая, что народные депутаты захотят принять непосредственное участие в определении судьбы министра внутренних дел.
|Юлия Тимошенко
Зато премьер нашла в себе силы отказаться от правительственного решения о внедрении платных пересдач студентами «хвостов» в государственных вузах. Видимо, Юлия Тимошенко вспомнила, что именно студенчество всегда было в первых рядах сторонников бело-сердечных. Оригинально решили позаботиться о будущем электорате и коммунисты: первый секретарь КПУ Петр Симоненко предлагает вернуть смертную казнь, расширив перечень оснований для ее применения торговлей людьми и преступлениями, связанными с наркотиками.
|Виктор Ющенко и Хавьер Солана во время встречи перед саммитом «Восточное партнерство». Прага, 7 мая
Евгений Магда