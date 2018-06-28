Вехи недели: Луценко и немцы, Тимошенко и МВФ, Ющенко и Восточное партнерство

Министр внутренних дел личным примером доказал, что Германия – не Украина. Президент рассчитывает на развитие отношений с Европейским Союзом. После получения второго транша кредита от МВФ премьер не собирается кардинально менять бюджет-2009.

Юрий Луценко словом и делом доказал, что авторитетов для него не существует. В том числе – и среди немецких коллег. На минувшей неделе полет министра внутренних дел в Сеул с пересадкой на немецкой земле стал просто феерическим. Инцидент с участием Юрия Витальевича и его старшего сына в аэропорту Франкфурта постепенно обрастает новыми подробностями. В сухом остатке – нежелание командира лайнера «Люфтганзы» брать на борт пьяного пассажира из Украиныи последующая попытка доказать отсутствие алкоголя в крови с помощью непарламентских методов. Нехорошо получилось.

После возвращения из Кореи Юрий Луценко подал в парламент заявление о своей отставке, которое попросил рассмотреть в его отсутствие. Юрий Витальевич утверждает, что в аэропорту Франкфурта заступался за своего сына и признает, что выпил бокал пива в ресторане аэропорта. Лидер «Народной самообороны» разглядел интриги президентского секретариата в раздувании «бытового происшествия», пообещав подать в суд на газету Bild, подробно описавшую его приключения на немецкой земле. Партия регионов не упустила возможность затребовать немедленную отставку зарвавшегося министра, а Президент Ющенко поручил оперативно расследовать обстоятельства происшествия. Кстати, интересы Украины в Германии представляет бывший пресс-секретарь Виктора Андреевича Наталья Зарудная, что может дать Банковой дополнительные аргументы для давления на Луценко.

Очень интересно, какую позицию относительно увольнения Луценко займет БЮТ и сама Юлия Тимошенко. С одной стороны, сдавать своего (в лояльности Юрия Витальевича поводов сомневаться не было) как-то не с руки, с другой – велик соблазн попробовать обменять «скальп» лидера «Народной самообороны» на создание ситуативного конституционного большинства с Партией регионов. К тому же в БЮТ у Юрия Луценко хватает недоброжелателей, и они вряд ли упустят возможность высказать свою позицию по данному вопросу. И спикер парламента Владимир Литвин абсолютно прав, отмечая, что народные депутаты захотят принять непосредственное участие в определении судьбы министра внутренних дел.

Тем временем Юлия Тимошенко получила передышку на финансово-экономическом направлении: МВФ 8 мая принял решение о выделении нашей стране очередного транша кредита размером в 2,8 миллиарда долларов. Впрочем, и без этой финансовой инъекции Юлия Владимировна не собирается пересматривать основные показатели бюджета-2009. Логика у премьера железная: раз госбюджет уже четыре месяца перевыполняется, какой смысл в его совершенствовании? Собственно говоря, и с вынесением антикризисной программы на рассмотрение парламентариев Кабмин спешить не станет, хотя «регионалы» убедительно требуют предъявить документ.

Зато премьер нашла в себе силы отказаться от правительственного решения о внедрении платных пересдач студентами «хвостов» в государственных вузах. Видимо, Юлия Тимошенко вспомнила, что именно студенчество всегда было в первых рядах сторонников бело-сердечных. Оригинально решили позаботиться о будущем электорате и коммунисты: первый секретарь КПУ Петр Симоненко предлагает вернуть смертную казнь, расширив перечень оснований для ее применения торговлей людьми и преступлениями, связанными с наркотиками.

Из-за взрыва в салоне игровых автоматов в родном Днепропетровске Юлия Тимошенко не посетила саммит «Восточного партнерства» в Праге, предоставив возможность Виктору Ющенко единолично продемонстрировать свою приверженность идеям европейской интеграции. Накануне отлета в столицу Чехии украинский Президент встретился со своим белорусским коллегой. Ничего удивительного: Александра Лукашенко все активнее подталкивают к сближению с ЕС, и Ющенко может стать на этом пути одновременно проводником и адвокатом. Кто знает, быть может и сотрудничество с Беларусью в вопросах обеспечения энергетической безопасности удастся наладить. Виктор Андреевич в который уже раз подчеркнул, что не считает «Восточное партнерство» альтернативой интеграции нашей страны в Евросоюзе, но вот незадача: ободряющие голоса еврочиновников в ответ так и не прозвучали.

Евгений Магда