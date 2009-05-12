Луценко рассказал, что и сколько пил

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что намерен обратится с иском к немецкой газете Bild, которая опубликовала историю об инциденте с его участием в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Сейчас мои адвокаты готовят иск к газете Bild», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, в той публикации «нет никаких правдивых вещей, ссылок на какие-либо документы или реальных должностных лиц».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, представители полиции в своем официальном заявлении на следующий после инцидента день опровергли информацию Bild о наличии у него и его сына в крови алкоголя.

Однако издание проигнорировало этот факт, отметил министр.

Отвечая на один из вопросов, Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что после прибытия во Франкфурт, он и члены украинской делегации обедали. «В тот день я выпил бокал пива», - сказал он.

Как сообщалось, “Немецкая волна” со ссылкой на газету Bild опубликовала информацию о том, что Ю.ЛУЦЕНКО и его сына в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали в аэропорту Франкфурта-на-Майне после столкновения с полицейскими. Как пишет газета, Ю.ЛУЦЕНКО с его 19-летним сыном Александром из-за неадекватного поведения не пропустили на борт самолета, который вылетал в Сеул. Украинцы устроили скандал с полицейскими, грубо ругались, кидали в них своими мобильными телефонами и дрались, пишет издание.

Около полуночи в участок прибыл заместитель руководителя полиции земли Гессен Гюнтер ГЕФНЕР, пишет “Bild”. В разговоре с немецким коллегой, который, по информации издания, длился около часа, Ю.ЛУЦЕНКО удалось «замять» инцидент и избежать письменного отчета о происшествии.

В президиуме полиции Франкфурта-на-Майне «Немецкой волне» подтвердили, что инцидент с украинским министром 4 мая был. Немецкие правоохранительные органы опровергают информацию о том, что инцидент якобы был «замят».

МИД обратилось с нотой в Посольство ФРГ в Украине по поводу предоставления официальной информации об инциденте с Ю.ЛУЦЕНКО.

Сегодня Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что подает в отставку с должности министра внутренних дел Украины.