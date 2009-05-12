Партия регионов заблокировала Раду: на трибуне - бутылка

Народные депутаты от Партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале Верховной Рады депутаты разместили лозунги: «Ці вуста нічого не пили?», «Пияка-міністр – ганьба для України», «П`яний міліціонер – злочинець», «П`яний міністр – політик?». На президиуме парламента размещен лозунг: «МВС – не витверезник».

На трибуне парламента стоит бутылка, на которую навешены очки и милицейская фуражка. Под ней надпись: «Юро, опохмеляйся».

Заседание парламента еще не началось. Двери, через которые входит руководство ВР, заблокированы креслами.