Яценюк уверяет, что после выборов «всем раздаст»

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что пока не видит для своей общественной организации «Фронт перемен» политических партнеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Донецке.

«Я не исключаю, что у нас когда-то будут политические партнеры, но сегодня политических партнеров я не вижу. Придет избирательная кампания - разберемся. Потом всем раздадим. По заслугам, и не по заслугам», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Говоря о предстоящей политической борьбе, политик подчеркнул, что «прийти к власти - это намного проще, чем потом с этой властью справиться». Основной ошибкой всех политических партий и деятелей он назвал тот факт, что все «отмеривают путь только к избирательной кампании».

«Вот выборы выиграли - а там пусть трава не растет - мы уже при власти. А потом думают через определенный период времени, как поддержать электорат», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Поэтому, по его убеждению, «надо работать на протяжении пяти лет». «Именно поэтому для меня очень важно, чтобы мы с вами осознали, если общественная организация перейдет к политической партии и выиграет целый ряд избирательных кампаний, то те люди, которые представлены в избирательных списках, должны работать. Кто не будет работать, мы с теми очень быстро будем прощаться», - заключил А. ЯЦЕНЮК, акцентируя, что «таковы законы этого политического жанра».