В ЕС признали законным замораживание активов Януковича и его сына

11:25, 19 октября 2017
Политика
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Соответствующее решение вынес суд Евросоюза по апелляционной жалобе экс-президента.

Виктор Янукович / REUTERS

Суд Евросоюза признал законным замораживании активов президента-беглеца Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом пишет «ЕП» со ссылкой на сообщение секретариата суда.

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Соответствующее решение суд вынес по апелляционной жалобе бывшего президента.

Как сообщал УНИАН ранее, в Министерстве внутренних дел Российской Федерации продлили право на временное убежище для бывшего президента Украины Виктора Януковича до 26 октября 2018 года. Об этом сказал адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Причинами, ставшими основанием для убежища, политическое преследование и угроза жизни на территории Украины. Они не отпали, в связи с чем и был продлен срок действия документа", - сказал адвокат.

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