Россия продлила срок политического убежища для Януковича

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации продлили право на временное убежище для бывшего президента Украины Виктора Януковича до 26 октября 2018 года. Об этом российскому изданию "Коммерсант" сказал адвокат Януковича Виталий Сердюк.

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«Причинами, ставшими основанием для убежища, являются политическое преследование и угроза жизни на территории Украины. Они не отпали, в связи с чем и был продлен срок действия документа», - сказал адвокат.

По его словам, варианта приобретения гражданства или вида на жительство в России господин Янукович не рассматривает.

«Только временное убежище до возвращения на территорию Украины»,— подчеркнул Сердюк.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, на допрос 17 октября.