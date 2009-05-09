Ющенко и Тимошенко возглавляют торжественный марш по Крещатику

Руководители Украинского государства вместе с ветеранами принимают участие в торжественном марше по Крещатику ко дню Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном прохождении также принимают участие воспитанники Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Праздничную колонну возглавляют Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с семьей, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, представители центральных органов власти, народные депутаты, активисты ветеранских организаций.

Также по главной улице столицы на бронетранспортере провезут символ знамени Победы.

Военнослужащие Почетного караула Министерства обороны пронесут по Крещатику Государственный флаг Украины, флаг города-героя Киева, штандарты Первого, Второго, Третьего, Четвертого Украинских фронтов и Украинского партизанского фронта.

Музыкальное сопровождение торжественного прохождения ветеранов обеспечивают военные оркестры.

В 11.00 на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» состоится митинг и зажжение Вечного огня.

Завершится празднование Дня Победы в Киеве в 21.00 торжественным 20-залповым праздничным салютом.