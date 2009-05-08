Тимошенко затыкает бюджетные дыры, собирая налоги наперед?

Для решения проблем наполнения бюджета правительство практикует сбор налогов заранее. По крайней мере, так утверждают специалисты Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента в документе, который содержит анализ реального состояния выполнения общего фонда Государственного бюджета и наполнения Пенсионного фонда, обнародованном пресс-службой главы государства.

“Если на начало года переплаты в сводный бюджет составляли почти 9 млрд. грн., то на 01.05.09 уже 11,8 млрд. грн. (прирост на 2,8 млрд. грн. или на 31,4%). Часть суммы излишне оплаченных платежей предопределена наличием объективных факторов таких, как уплата налогов до наступлению даты конечного срока расчетов с бюджетом за отчетный период, авансовые платежи, в частности по акцизному сбору и тому подобное. Однако такой стремительный рост объема переплат, особенно в последние дни месяца, свидетельствует об использовании Правительством данного рычага для обеспечения выполнения бюджета", – приводят свои выкладки авторы документа.

Согласно со справкой Главной службы социально-экономического развития, переплаты в сведенный бюджет за последний день апреля выросли на 459 млн. грн., а за весь апрель - на 758,9 млн. грн. В то же время переплаты по НДС за 30 апреля выросли на 535,5 млн. грн., а за апрель в целом на 955,4 млн. грн., в том числе по г. Киеву соответственно на 695,1 млн. грн. и 770,4 млн. грн. Тут специалисты СП ссылаются на данные ГНАУ.

В то же время в документе утверждается, что в текущем году практически ежемесячно происходит авральное наполнение бюджета в последние дни месяца.

Так, в последний расчетный день апреля было обеспечено 24,0% доходов общего фонда государственного бюджета за месяц (в последний расчетный день января - 31,3%, в последний расчетный день февраля - 24,3%, в последних два расчетных дня марта - 40,4%).

Для сравнения приводятся такие цифры: поступления последнего дня января 2008 года составили 3,4% поступлений за месяц, февраля - 9,2%, марта - 15,2%, апреля - 4,3%.

Авторы документа утверждают, что 30 апреля в общий фонд государственного бюджета в целом поступило 3425,8 млн. грн. Из которых налога на добавленную стоимость из произведенных в Украине товаров - 493,2 млн. грн. (в то время как по состоянию на 30.04.09 выполнение по этому налогу составляло 85,1%, по состоянию на 1 мая - 139,5%);

налога на добавленную стоимость со ввезенных на территорию Украины товаров - 2320,5 млн. грн. (на 30.04.09 выполнение - 45,1%, по состоянию на 1 мая - 79,9%).

К тому же по данным авторов документа, 1,8 млрд. грн. НДС со ввезенных на территорию Украины товаров было перечислено 30 апреля в общий фонд НАК «Нафтогаз Украины» по операциям импорта газа. Но в то же время НАК взял свыше 1,3 млрд. грн. кредитов, чтобы внести платежи в бюджет.