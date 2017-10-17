Парасюк прокомментировал драку с Гелетеем под Радой (видео)

Народный депутат Владимир Парасюк рассказал о драке, которая произошла во время протестов под Верховной Радой с начальником Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем.

"Наибольшей провокацией сегодня является то, что власть не слышит народ. А то, что произошло с Гелетеем – это моя личная позиция. Я его первого не трогал. И, поверьте мне, я не переходил на личности. Господин Гелетей меня оскорбил, он по-хамски ко мне относился. Вот я ему и ответил", - заявил Парасюк в интервью 24 каналу.

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Во-первых, говорит нардеп, он к начальнику УГО обращался на Вы, а тот к нему – на ты.

"Из-за этого человека сотни добровольцев погибли в Иловайском котле. Я к нему пренебрежительно отношусь. Такие люди, как он, должны находиться местах лишения свободы", - заявил депутат.

Как сообщал УНИАН, под Верховной Радой произошел конфликт между народным депутатом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Валерием Гелетеем.

Во время словесной перепалки Парасюк со словами "Кто гамнюк, б*ядь?" попытался ударить Гелетея ногой.

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей считает, что Парасюк "демонстрирует неадекватное и антисоциальное поведение, прикрываясь депутатской неприкосновенностью".