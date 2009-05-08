Медведев поздравил Ющенко с Днем Победы

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поздравил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Днем Победы.

Текст поздравления размещен на сайте Посольства РФ в Украине.

«Этот святой праздник – дань памяти всем, кто в жестокой борьбе с фашизмом отстоял независимость и будущее своей Родины, символ глубокого уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Нынешние поколения могут по праву гордиться их несгибаемым мужеством и беспримерным героизмом», - говорится в поздравительной телеграмме.

«Уверен, что народы России и Украины будут всегда беречь память о Великой Победе, противостоять любым попыткам переписать и извратить нашу общую историю. Желаю братскому украинскому народу и ветеранам Великой Отечественной войны доброго здоровья и благополучия», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.