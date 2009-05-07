Ющенко считает «Восточное партнерство» важной победой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что инициатива Европейского Союза “Восточное партнерство” усилит доверие и создаст новые рычаги для европейского единения, распространения демократии и укрепления безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня в Праге во время выступления на пленарной сессии учредительного саммита инициативы «Восточное партнерство».

“Я рад, что сегодня становится реальностью инициатива «Восточного партнерства», предложенная Польшей и Швецией - последовательными сторонниками полномасштабного объединения Европы”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, отметив, что расценивает нынешнее событие как одну из важных побед европейской идеи.

По словам Президента Украины, заданиям инициативы ЕС “Восточное партнерство” является усиление общеевропейской энергетической безопасности и интеграция стран нашего региона в европейское правовое пространство в этой сфере.

При этом В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что первые шаги в этом направлении уже сделаны, напомнив об учреждении вместе с Польшей, Литвой, Азербайджаном и Грузией общего Балтийско-Черноморско-Каспийского энергетического пространства и недавнюю Брюссельскую международную инвестиционную конференцию по модернизации украинской газотранспортной системы.

Кроме того, отметил В.ЮЩЕНКО, две недели назад в Варшаве было утверждено технико-экономическое обоснование Евразийского нефтетранспортного коридора на базе нефтепровода «Одесса - Броды». По словам Президента, этот проект важен для всей Европы, для его реализации нужна организационная и финансовая поддержка Европейского Союза.

В связи с этим В.ЮЩЕНКО обратился к председательствующей в ЕС Чешской Республике и руководству Европейской Комиссии с предложением провести в ближайшее время презентацию проекта в Европейской Комиссии с участием ее руководства и представителей Украины, Азербайджана, Грузии, Польши и Литвы.

“Мы должны обеспечить полную взаимную правовую и институциональную совместимость. Это - масштабное, действительно историческое задание. Нам необходимо создать интегрированную систему управления границами в соответствии с современными европейскими стандартами. Мы выступаем за разработку и воплощение программ, в основе которых будет политика выравнивания регионального развития, как это было сделано в странах Центральной Европы”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также выразил надежду, что открытие в Украине регионального представительства Европейского инвестиционного банка будет способствовать выработке новых, эффективных и взаимовыгодных форм экономического сотрудничества.

“Все вместе мы способны расширить горизонты сотрудничества и, в первую очередь, укрепить контакты людей, гуманитарные связи, общественные диалоги взаимного открытия и понимания”, - отметил Президент Украины.