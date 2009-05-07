Тимошенко отберет лицензию у днепропетровского «Метро Джек Пот»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству финансов и Днепропетровской областной государственной администрации аннулировать лицензии компании «Метро Джек Пот» на ведение игрового бизнеса в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на внеочередном заседании правительства.

«Для этой сети («Метро Джек Пот» - УНИАН), в которой произошла такая трагедия, я считаю, что нам нужно в распоряжении дать поручение Министерству финансов и Днепропетровской ОГА аннулировать им вообще лицензию, потому что такие грубые нарушения – это ни какая-то мелочь, это грубое циничное нарушение всех правил противопожарной безопасности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, гибель 9 человек в игровом заведении свидетельствует о нерадивом отношении к выполнению обязанностей владельцев сети.

В свою очередь министр по чрезвычайным ситуациям Владимир ШАНДРА уточнил, что компания «Метро Джек Пот» оборудовала в Днепропетровске в соответствии с лицензией 16 игровых залов, в которых размещено 600 игровых автоматов.