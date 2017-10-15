Украина не пригласила Россию на заседание ПАЧЭС - депутат Госдумы

Россия не получила приглашения на Генассамблею Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), которая состоится в конце 2017 года в Киеве. Это произошло впервые за 25-летнюю историю ПАЧЭС, сообщил ТАСС глава делегации РФ в ассамблее, депутат Госдумы Михаил Емельянов.

"В конце года состоится Генассамблея ПАЧЭС в Киеве. Случился абсолютно беспрецедентный случай, когда украинская сторона, страна-организатор, не пригласила Россию, страну-участницу, на заседание. Такого не было никогда", - сказал он.

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Глава делегации РФ отметил, что "ПАЧЭС - довольно сложная организация, там есть страны, у которых есть двусторонние конфликты, но никогда еще не было, чтобы страна, у которой острый конфликт с другой стороной, не приглашала делегацию на заседание".

"Мы обратили внимание сербских коллег на этот факт и попросили поддержки, чтобы защищать интересы России [в ПАЧЭС] в то время, пока мы отсутствуем", - продолжил российский парламентарий.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация в Парламентской Ассамблее Черноморского Экономического Сотрудничества отказалась от участия в 47-й Генеральной Ассамблее ПАЧЭС, прошедшей 28-30 июня 2016 года в Москве.