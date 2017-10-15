Украина не пригласила Россию на заседание ПАЧЭС - депутат Госдумы

04:48, 15 октября 2017
Политика
5945

Россия не сможет участвовать на заседании в Киеве, поскольку не получила приглашение.

В России сетуют, что их не пригласили на заседание ПАЧЭС в Киеве / фото УНИАН

Россия не получила приглашения на Генассамблею Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), которая состоится в конце 2017 года в Киеве. Это произошло впервые за 25-летнюю историю ПАЧЭС, сообщил ТАСС глава делегации РФ в ассамблее, депутат Госдумы Михаил Емельянов.

"В конце года состоится Генассамблея ПАЧЭС в Киеве. Случился абсолютно беспрецедентный случай, когда украинская сторона, страна-организатор, не пригласила Россию, страну-участницу, на заседание. Такого не было никогда", - сказал он.

Читайте такжеВ ОЧЭС подтвердили позицию относительно принадлежности Крыма Украине

Глава делегации РФ отметил, что "ПАЧЭС - довольно сложная организация, там есть страны, у которых есть двусторонние конфликты, но никогда еще не было, чтобы страна, у которой острый конфликт с другой стороной, не приглашала делегацию на заседание".

"Мы обратили внимание сербских коллег на этот факт и попросили поддержки, чтобы защищать интересы России [в ПАЧЭС] в то время, пока мы отсутствуем", - продолжил российский парламентарий. 

Как сообщал УНИАН, украинская делегация в Парламентской Ассамблее Черноморского Экономического Сотрудничества отказалась от участия в 47-й Генеральной Ассамблее ПАЧЭС,  прошедшей 28-30 июня 2016 года в Москве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ПАЧЭС в Киеве#Россия и ПАЧЭС