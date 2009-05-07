Ехануров: Россия не желает говорить о подготовке к выведению ЧФ РФ

Российская сторона не желает говорить о подготовке к выведению Черноморского флота РФ с территории Украины.

“Российская сторона не желает говорить о подготовке к выведению Черноморского флота РФ с территории Украины. В Севастополе осуществляется искусственное нагнетание ситуации вокруг необходимости выведения Черноморского флота в 2017 году”, - говорится в статье министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА, напечатанной в газете “Народна армія” (№ 74 от 7 мая 2009 года).

В то же время Ю.ЕХАНУРОВ в очередной раз отметил: “Наша позиция ясна и однозначна: согласно Договору 1997 года Черноморский флот РФ должен оставить территорию Украины 28 мая 2017 года”.

В статье министр обороны также выразил обеспокоенность по поводу приостановки завершения делимитации и демаркации государственной границы Украины с Российской Федерацией в Керченском проливе и Азовском море.

Ю.ЕХАНУРОВ также обратил внимание на высказывание территориальных претензий к Украине со стороны некоторых политических сил Румынии.

“Растут расходы на реализацию военных планов в странах региона, усиление воздушной и военно-морской компонент армий причерноморских государств. Уменьшение расходов на потребности Вооруженных сил Украины снижает их боеспособность по сравнению с вооруженными силами соседних государств”, - подытожил Ю.ЕХАНУРОВ.