У Луценко заявляют, что франкфуртский скандал «подстроила» ПР

В Гражданском движении “Народная самооборона” убеждены, что информация об инциденте в аэропорту города Франкфурт (Германия) якобы с участием министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО не более чем провокация, которая затеяна при участии Партии регионов.

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы Гражданского движения «Народная самооборона», текст которого передан УНИАН.

“Попытка Партии регионов использовать скандальную публикацию немецкой бульварной газеты «Бильд» для расправы над министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО лишний раз подтверждает, что данная провокация имеет сугубо украинские корни”, - говорится в заявлении.

В “Народной самообороне” обращают внимание на определенную неуместность, которая изложена в публикации «Бильда». Пресс-служба отмечает, что очевидным является тот факт, что представители украинской делегации таки действительно опоздали на рейс к моменту окончания регистрации пассажиров, но если бы кто-то из представителей Украины был под хмельком, то это заметили бы уже в пункте таможенного контроля и в пункте регистрации пассажиров. Кроме того, по словам авторов заявления, странным является приведенный факт о 3 промилле (почти смертельной дозе) алкоголя в крови Александра ЛУЦЕНКО, который после перенесенной операции вообще не может употреблять спиртное. К тому же, отмечают в “Народной самообороне”, снимок человека, которого журналисты «Бильд» выдают за А.ЛУЦЕНКО, ни малейшим образом не напоминает лицом и телосложением сына министра внутренних дел. Странной, отмечается в заявлении, является и та информация, что Ю.ЛУЦЕНКО и его сын нанесли телесные повреждения четырем полицейским, и по этому поводу не был составлен протокол.

“Приведенные выше обстоятельства указывают на то, что даже если бы в аэропорту Франкфурта не было никакого инцидента с пересадкой делегации украинского МВД на самолет до Сеула, то представители Партии регионов его просто придумали бы. Косвенным доказательством этого является распространенная некоторыми приближенными к Партии регионов масс-медиа информация относительно поездки в Сеул вместе с украинской делегацией сына министра внутренних дел (Александр ЛУЦЕНКО летал в Сеул за средства родителей для медицинского обследования) еще до того, как в печати появилась публикация об инциденте в аэропорту Франкфурта”, - говорится в сообщении.

В “Народной самообороне” считают, что за поездкой главы украинского МВД следили определенные лица в Украине с целью компрометации главного милиционера Украины. “Мы глубоко обеспокоены тем, что в Украине в канун официального старта президентской избирательной кампании отдельными политическими силами раздувается целенаправленная кампания дискредитации тех представителей правительства, которые имели смелость откровенно заявить о своем нежелании быть инструментами в системе реализации сценариев политических авантюристов”, - отмечается в сообщении.