«Восточное партнерство» может стать мостом для вступления Украины в ЕС?

Внешнеполитическая инициатива Европейского Союза «Восточное партнерство» может стать тем мостом, который в перспективе поможет Украине стать полноправным членом организации.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН директор консалтинговой группы «Polittech» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ.

Политолог считает, что наше государство потенциально имеет шансы проявить себя лидером в этом процессе сближения с ЕС. Все, в первую очередь, будет зависеть от политической воли и умения украинской власти, добавил он.

Об особом же отношении к Украине со стороны ЕС свидетельствует, по словам Т.БЕРЕЗОВЦА, тот факт, что наше государство стало единственным, от которого на учредительный саммит инициативы «Восточное партнерство» в Прагу пригласили и Президента, и премьер-министра.

Но, отметил политолог, кроме усиленного внимания, которое ЕС уделяет Украине, такое решение, очевидно, имеет и определенные внутриполитические составляющие. В частности, это может свидетельствовать, с одной стороны, о понимании Брюсселем сложности внутриполитической обстановки в стране, и виденья того, что линию развития страны в значительной мере на уровне с Президентом определяет и правительство во главе с Юлией ТИМОШЕНКО, сказал он.

Кроме того, по словам Т.БЕРЕЗОВЦА, не исключено, что, наблюдая за падением реального влияния украинского Президента, столица Европы присматривается к тем, кто может стать преемником В.ЮЩЕНКО на посту руководителя государства. В частности, считает он, “очевидно, в ЕС видят высокую вероятность того, что практическая реализация программы «Восточного партнерства» для Украины станет заданием Ю.ТИМОШЕНКО как будущего лидера страны”.

Как сообщалось, в связи с трагедией в Днепропетровске Ю.ТИМОШЕНКО не смогла сегодня отбыть на саммит в Прагу. Премьер срочно вылетела на место чрезвычайного происшествия.