В МВД говорят, что с Луценко произошел «вполне невинный инцидент»

Министерство внутренних дел призывает журналистов и политиков не распространять непроверенную информацию о “франкфуртском инциденте“ при участии главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО и воздержаться от комментариев и оценок действий министра, не подкрепленных официальными материалами.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Департамента по связям с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

В последние дни, отмечают в Департаменте, в отечественных СМИ активно обсуждается инцидент, произошедший 4 мая в транзитной зоне аэропорта Франкфурта, где представители немецкой авиакомпании "Люфтганза" отказались взять на борт самолета, следовавшего в Республику Корея, украинскую делегацию во главе с министром внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом, утверждают в МВД Украины, журналисты и политики безапелляционно обвиняют Ю.ЛУЦЕНКО в неправомерных действиях, ссылаясь лишь на сообщения зарубежных СМИ, в том числе размещенные ими комментарии представителей правоохранительных органов другой страны и иностранной авиакомпании. Как следствие, полностью невинный инцидент, связанный с опозданием украинской делегации на рейсовый самолет, начал, по словам отечественных правоохранительных органов, “обрастать“ надуманными подробностями и бессмысленными обвинениями вроде “сильной степени опьянения“ несовершеннолетнего и не вполне здорового сына министра, вымышленный “дебош” Ю.ЛУЦЕНКО в транзитной зоне аэропорта, который якобы закончился “ранением четырех полицейских“ и т.п., что абсолютно не отвечает действительности.

Департамент по связям с общественностью высказывает удивление таким подходом к оценке действий высоких должностных лиц государства, “защиты“ наших граждан и международного авторитета Украины. В МВД считают, что предположения, оценки и выводы о правомерности действий тех или иных должностных лиц должны осуществляться не на сообщениях зарубежных СМИ и комментариях третьих лиц, а на основе фактов (документов, видеоматериалов, свидетельств и тому подобное), зафиксированных правоохранительными органами иностранного государства и переданных украинской стороне в официальном порядке.

“Учитывая это, МВД Украины призывает журналистов и политиков не распространять непроверенную информацию о «франкфуртском инциденте», воздержаться от комментариев и оценок действий министра, не подкрепленных официальными материалами. Просим также считаться с такими общепринятыми правовыми нормами, как «презумпция невиновности» и право каждого человека на частную жизнь”.