Криль уверяет, что его партии удалось победить двух «монстров»

Лидер «Единого центра» Игорь КРИЛЬ заявляет, что его партии удалось сломить монополию Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко на местных выборах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

И.КРИЛЬ отметил, что «15 марта наша команда победила одну «партию-монстра» в Тернополе. А 3 мая вторую - в Лисичанске (Луганская обл.). Эта тенденция указывает, что на местах избиратели перестают ориентироваться лишь на названия партий или блоков и на голословные обещания их скомпрометированных лидеров. Они требуют четкой программы действий, которая была бы направлена на решение местных проблем».

По мнению политика, последние выборы доказали, что нет «помаранчевых» или «сине-белых» регионов.

«Вся Украина требует четких ответов, а также команды, которая способна взять на себя ответственность и что-то сделать, а не только позировать в объективах всех вечерних политических шоу. Поэтому лозунги прагматичного «Единого центра» понятны как в Тернополе, так и Лисичанске. И это лишь начало», - прогнозирует И.КРИЛЬ.

Справка УНИАН. Внеочередные выборы в Тернопольский облсовет состоялись 15 марта. Согласно их итогам, партию “Единый центр” в облсовете будут представлять 20 депутатов, эта политическая сила получила второй результат.

3 мая в Лисичанске состоялись досрочные выборы мэра. 4 мая в пресс-службе «Единого центра» заявили, что, по результатам проведенного партией параллельного подсчета голосов избирателей, ее представитель Валерий БОНДАРЕНКО «практически стал Лисичанским городским председателем» – за него на выборах 3 мая проголосовали 17,33% избирателей.

В то же время Луганское областное отделение Комитета избирателей Украины заявило о грубых нарушениях прав избирателей на этих выборах.

4 мая депутаты Лисичанского горсовета прекратили полномочия городской территориальной избирательной комиссии.