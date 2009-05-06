Завтра в Праге Тимошенко займут разговорами о футболе

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК встретится с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО 7 мая в Праге в рамках участия в заседании Совета Европейского Союза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского премьера, руководители правительств планируют обсудить проведение Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В частности, стороны планируют определить дату заседания совместного организационного комитета под председательством премьеров, которое ранее планировалось на апрель.

Кроме этого, Д.ТУСК планирует обсудить с Ю.ТИМОШЕНКО другие вопросы двустороннего сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО отменила запланированный на 30 апреля визит в Польшу.