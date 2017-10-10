Премьер Чехии подчеркнул, что заявление Земана о Крыме противоречит внешней политике правительства

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление президента страны Милоша Земана противоречит внешней политике правительства. Об этом он сообщил в микроблоге Twitter.

«Выступление Земана в Совете Европы разительно контрастировало нашей внешней политике, и президент не имел мандата от чешского правительства», - заявил Соботка.

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«Чешская Республика защищает соблюдение международного права. Санкции ЕС против России связаны с выполнением Минских соглашений, и этими соглашениями нельзя пренебрегать», - подчеркнул глава чешского правительства.

Как сообщал УНИАН, Земан во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.

В Посольстве Чешской Республики в Украине указали, что Земан в ПАСЕ выразил личную точку зрения об аннексии Крыма и посоветовали обратиться за комментарием в офис президента Чехии.