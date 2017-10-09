Эрдоган ушел от ответа о возможности введения санкций против РФ

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган ушел от ответа о возможности введения санкций против Российской Федерации. Как передает корреспондент УНИАН, это следует из его ответа на совместной пресс-конференции с главой украинского государства Петром Порошенко в Киеве.

В частности, лидера турецкого государства спросили, готова ли его страна к введению санкций в отношении России, учитывая постоянные заявления о поддержке территориальной целостности Украины.

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«Я и на предыдущих пресс-конференциях рассказывал, насколько деликатным для нас является вопрос Крыма. Мы сейчас пытаемся принять любые меры в отношении наших братьев крымских татар, которые находятся в заключении, и я думаю, что со временем мы получим результат этих усилий», - сказал Эрдоган.

«Мы следим за этой ситуацией, и позиция Турции относительно Крыма и вообще в этих вопросах как на национальном, так и международном уровнях, известна. Мы не видим наших братьев отдельно от нас, и не видим их такими в будущем», - заявил президент Турции.

Как известно, Россия в марте 2014 после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкую и Луганскую «народные республики». РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.