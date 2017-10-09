Днепр присоединился к электронной системе ProZorro.Продажи

Мэр Днепра Борис Филатов подписал декларацию о присоединении к меморандуму Министерства экономического развития и торговли Украины и общественной организации «Трансперенси Интернешнл Украина».

Соглашение предусматривает подключение города к новому проекту ProZorro, что обеспечивает возможность продавать коммунальное имущество с максимальной выгодой для городского бюджета.

Борис Филатов отметил: проведение открытых и прозрачных публичных торгов является важным приоритетом для его команды. Он также упомянул, что, несмотря на все сложности при внедрении системы ProZorro, сейчас Днепровская мэрия стабильно остается в первой пятерке общегосударственного рейтинга системы электронных закупок.

«Это хорошая инициатива, которую мы поддерживаем. Присоединение мэрии к электронной системе ProZorro.Продажи позволит убрать коррупционную составляющую из продаж определенного коммунального имущества. Ведь на электронном аукционе владельцем станет тот, кто заплатит наибольшую сумму денег. В то же время, уверен, что мне как мэру придется бороться с определенной инерцией аппарата, который я возглавляю, и с интересами некоторых заинтересованных лиц. Но дорогу осилит идущий», – отметил городской голова.

Через ProZorro.Продажи можно, в частности, продавать или сдавать в аренду здания и помещения или устаревшую подвижную собственность коммунальных предприятий. При этом стоимость лотов может вырасти, в среднем, на 12%. То есть городской бюджет будет получать дополнительные средства.

«За год ProZorro.Продажи продала имущества на более чем 3 миллиарда гривен и стала системой по продажам госактивов №1. Мы стартовали по государственным закупкам ProZorro, затем перешли к продаже активов обанкротившихся банков, и вот теперь – к продаже имущества и права аренды госпредприятий», – сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

По словам чиновника, сейчас к проекту присоединились уже более 10 городов Украины, большие коммунальные компании и государственные предприятия. Пока все это по собственному желанию.

«Но у нас есть пример с государственными закупками, которые получили законодательный статус», – добавил замминистра.

В то же время, он вручил мэру Борису Филатову благодарность от ProZorro.Продажи.

Современная платформа позволит создать здоровую конкуренцию, а инвесторы, в том числе и иностранные, смогут работать по единым правилам. За прозрачностью проведения торгов могут следить представители общественности.

Вместе с Днепром к новому модулю системы Prozorro присоединились также Львов, Тернополь, Ужгород, Черновцы, Винница, Хмельницкий, Харьков, Полтавский областной совет, Донецкая военно-гражданская администрация и город Покров в Днепропетровской области.

Как известно, ProZorro.Продажи признали лучшим антикоррупционным стартапом мира на конкурсе Citi банка. Разработку поддерживает ряд европейских организаций.

Проект ProZorro.Продажи реализуется при финансовой поддержке Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – первого в Украине и Молдове регионального фонда прямых инвестиций с капиталом 150 млн долл., основанного на финансирование правительства США через Агентство США по международному развитию (USAID) и общественной организации Transparency International Украина – украинского отделения всемирно известной антикоррупционной организации Transparency International, созданной в 1993 году в Берлине бывшим директором Всемирного банка Питером Айгеном.