Обнаженная Femen в Киеве "поздравила" Путина с днем рождения

В центре Киева обнаженная активистка Femen в образе Мерлин Монро поздравила президента РФ Владимира Путина с днем рождения, пишет Украинская правда.

Активистка залезла на деккомунизированный памятник героям Октябрьской революции и спела песню в исполнении Монро "Happy birthday, mr. president".

На место происшествия в Мариинский парк у здания Верховной Рады прибыл патруль полиции. По данным правоохранителей, действия активистки расцениваются как мелкое хулиганство.

После предоставления личных данных и разговора с полицейскими активистка пошла прочь.

7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 65 лет. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, особых мероприятий на этот день у Путина не запланировано: он проведет ряд телефонных разговоров и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.