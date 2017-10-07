Обнаженная Femen в Киеве "поздравила" Путина с днем рождения

13:13, 07 октября 2017
Политика
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7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 65 лет.

фото Украинская правда

В центре Киева обнаженная активистка Femen в образе Мерлин Монро поздравила президента РФ Владимира Путина с днем рождения, пишет Украинская правда.

Активистка залезла на деккомунизированный памятник героям Октябрьской революции и спела песню в исполнении Монро "Happy birthday, mr. president".

На место происшествия в Мариинский парк у здания Верховной Рады прибыл патруль полиции. По данным правоохранителей, действия активистки расцениваются как мелкое хулиганство.

После предоставления личных данных и разговора с полицейскими активистка пошла прочь.

7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 65 лет. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, особых мероприятий на этот день у Путина не запланировано: он проведет ряд телефонных разговоров и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

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Теги: #Femen в Киеве#день рождения Путина#Femen поздравила Путина