В Германии положительно оценили продление закона об особом статусе Донбасса

06:03, 07 октября 2017
Политика
8 0

Продление закона об особом статусе Донбасса показывает, что Украина привержена своим международным обязательствам и реализации минских соглашений, говорится в заявлении МИД ФРГ.

В Германии одобрили продление закона / фото УНИАН

Правительство Германии "высоко оценивает" продление закона об особом статусе Донбасса украинским парламентом. Об этом говорится в специальном заявлении германского МИДа, обнародованном в пятницу, 6 октября, как пишет DW.

"Это был трудный, но важный шаг, который показывает, что Украина привержена своим международным обязательствам и реализации минских соглашений", - указывается в заявлении внешнеполитического ведомства. МИД ФРГ подчеркивает, что предпосылкой для дальнейших успехов является стабилизация ситуации в области безопасности, а также полный и продолжительный режим прекращения огня.         

Читайте такжеВолкер назвал продление на год действия закона об особом статусе ОРДЛО "жесткими шагами" Украины к миру

6 октября Верховная рада продлила действие закона "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Документ, предусматривающий особый статус Донбасса, должен был истечь 18 октября.

Согласно закону, особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения ряда условий, в том числе вывода незаконных формирований из региона, а именно военной техники, боевиков и наемников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Закон о реинтеграции Донбасса
Теги: #закон о статусе ОРДЛО#Германия и Украина#продление закона об особом статусе Донбасса