В Германии положительно оценили продление закона об особом статусе Донбасса

Правительство Германии "высоко оценивает" продление закона об особом статусе Донбасса украинским парламентом. Об этом говорится в специальном заявлении германского МИДа, обнародованном в пятницу, 6 октября, как пишет DW.

"Это был трудный, но важный шаг, который показывает, что Украина привержена своим международным обязательствам и реализации минских соглашений", - указывается в заявлении внешнеполитического ведомства. МИД ФРГ подчеркивает, что предпосылкой для дальнейших успехов является стабилизация ситуации в области безопасности, а также полный и продолжительный режим прекращения огня.

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6 октября Верховная рада продлила действие закона "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Документ, предусматривающий особый статус Донбасса, должен был истечь 18 октября.

Согласно закону, особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения ряда условий, в том числе вывода незаконных формирований из региона, а именно военной техники, боевиков и наемников.