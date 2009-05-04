Экс-нардепа от БЮТ, погибшего в Непале, подвело снаряжение

В Непале в результате несчастного случая погиб экс-народный депутат Украины Игорь Пилипчук.

Об этом УНИАН сообщил компетентный источник в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.

По данным источника, 22 апреля И.Пилипчук в составе группы украинцев из 9 человек поехал в Непал. В этой стране украинцы планировали осуществить восхождение на гору, установить на ней украинский флаг, а также провести товарищеский матч по мини-футболу, посвященный Кубку УЕФА.

«При восхождении Игорь Пилипчук снимал пейзажи на видеокамеру, внезапно оборвалась веревка, и он сорвался с горы. Что именно произошло со снаряжением – пока неизвестно, но мы получили информацию о том, что был исключительно несчастный случай», - проинформировал источник.

Вместе с тем в пресс-службе ГУБОП МВД Украины УНИАН заявили, что официальную информацию об обстоятельствах трагической смерти И.Пилипчука обнародует Министерство иностранных дел Украины.

Согласно информации пресс-службы, И.Пилипчук последние полгода находился «в кадровом резерве МВД».

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, в настоящее время министерство проверяет информацию о гибели в Непале бывшего народного депутата И.Пилипчука.