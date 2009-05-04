На досрочных выборах трех городов побеждают кандидаты от ЕЦ

На досрочных выборах мэров Лисичанска, Перечина и Герцы победили кандидаты от партии «Единый центр».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единого центра», по результатам параллельного подсчета голосов, который проводила партия, ее представитель Валерий БОНДАРЕНКО «практически стал Лисичанским городским председателем» – за него проголосовали 17,33% избирателей.

Двое кандидатов от ВО «Батькивщина» Вячеслав ТЕРОСИПОВ и Константин ЕПИФАНЦЕВ получают по 14,25% и 0,75% голосов соответственно. Член СПУ Андрей СКОРЫЙ набрал 13,18% голосов избирателей. За внепартийных Александра БОНДАРЕНКО проголосовали 3,76%, за Юрия КАСЬЯНОВА – 0,98%.

По данным «Единого центра», явка избирателей на выборах мэра Лисичанска была достаточно низкой – всего 33,8%.

Городским председателем города Перечин Закарпатской области также становится «единоцентристка» - Мирослава ГУРАНИЧ, которая в настоящее время является и.о. Перечинского городского председателя. По данным параллельного подсчета голосов «Единого центра», М.ГУРАНИЧ поддержали 56,1% избирателей.

Результаты оппонентов распределились следующим образом: Иван ПОГОРИЛЯК (Народная партия) – 21,25%; Роман ШНИЦЕР (внепартийный) – 12,97%; Михаил ЛАКАТОШ (внепартийный) – 2,3%; Юрий КАЧУР (ВО «Батькивщина») – 0,86%.

Общая явка избирателей в городе Перечин на момент закрытия участков составила 72%.

Кроме того, пресс-служба партии сообщает, что в городе Герца Черновицкой области за «сторонника «Единого центра» Василия СКРИПКАРУ проголосовали 28,04% человек. Явка избирателей в г.Герца составила 51,3%.

Как сообщалось, 3 мая выборы городских, сельских и поселковых председателей состоялись в 48 населенных пунктах.